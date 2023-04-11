YouTube Premium ile hangi özelikler geliyor

Google Meet Live Sharing ile Android kullanıcıları şu anda YouTube videolarını birlikte izleme özelliği sunarken şimdi yeni bir güncelleme getireceğini duyurdu.

YouTube Premium’a SharePlay desteği eklenerek FaceTime üzerinden iOS kullanıcılarının da ortak video izlemelerine olanak sağlanacağı ifade edildi.

iOS kullanıcıları YouTube Premium’da artırılmış bitrate’e sahip 1080p kalitedeki videolara ilk ulaşan aboneler olacağını ifade etti.

ÖZELLİK HANGİ CİHAZLARA SUNULACAK

Videoları daha net ve kaliteli hâle getirdiği ifade edilen 1080p Premium seçeneğinin ilerleyen günlerde Android’de de sunulması planladığını ifade etti.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; YouTube Premium’da sunulan bir diğer özellik ise mobil kullanıcılar için videoları sıraya alma seçeneği olacağı ifade edildi.

Bugünden itibaren, telefon ve tablet kullanan YouTube Premium kullanıcıları, videoları sıraya alma özelliğinden yararlanacak. Hâli hazırda tarayıcı üzerinde kullanılabilen bu özellik böylece mobil kullanıcılara da ulaşmış olacak.