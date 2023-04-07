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YouTube'a yeni sekme geliyor

YouTube'a geçtiğimiz günlerde podcast özelliği eklenmişti. Şimdi o podcastler için yeni sekme eklendiği ifade edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:54
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YouTube podcast sekmesi geliyor

YouTube'a yeni sekme geliyor
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Podcast dinleyen kullanıcısı sayısının artmasıyla birlikte bu özelliğin olduğu platformlar da arttı. 

YouTube da 'podcast' furyasına katıldı. Uygulama yöneticileri bu yeni özellik sonucunda uygulama arayüzüne yeni bir sekme ekleyeceğini açıkladı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Yeni sekmeyle birlikte uygulamanın kanal sayfasında özel bir podcast sekmesi olacak. Ayrıca yeni özelliğin sadece Android telefonlarda değil web uygulamalarında da olacağı iddia ediliyor. Yeni sekme sayesinde aranan podcast’i bulmak konusunda kolaylık sağlayacak gibi duruyor.

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