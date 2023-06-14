YouTube'dan para kazanmak kolaylaşıyor. Gerekli şartlar açıklandı

YouTube'dan para kazanmak isteyenler için gerekli şartlar kolaylaştırıldı. İşte gerekli olan 4 şart...

YouTube'dan para kazanmak kolaylaşıyor. Gerekli şartlar açıklandı

YouTube’un 2023’te para kazanmaya yönelik yeni gereksinimlerinin bugünden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Uygulama tarafından yapılan son açıklamada içerik üreticileri artık daha az izlenme ve video sayısıyla birlikte YouTube’dan para kazanılabileceği ifade edildi.

2023 yılında Youtube’da içerik üreterek para kazanmak için gereksinimler şu şekilde:

VİDEO

500 abone

90 gün içinde 3 geçerli içerik yükleme

Geçen yıl içinde 3.000 izlenme saati

SHORTS

Son 90 günde 3 milyon kez Shorts görüntülemesi

Daha önce YouTube, para kazanmak için 1.000 abone, 4 bin saat izlenme ve/veya 10 milyon Shorts görüntülemesini mecbur tutuyordu. Yeni gereksinimler, bu rakamları büyük ölçüde azaltırken, içerik oluşturuculara, bir kanal oluşturma sürecinde çok daha erken şekilde videoları üzerinden para kazanma fırsatı sunuyor.

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