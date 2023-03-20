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Youtube Music’den yeni özellik. Rakiplerine meydan okuyor

YouTube Music şarkı ve albüm jeneriği sunmaya başladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:46
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Youtube Music’e yeni özellikler geldi

Youtube Music’den yeni özellik. Rakiplerine meydan okuyor
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YouTube Music platformuna yeni özellikler geldi. Platform şarkı jeneriği özelliğini getirdi.

Getirilen özellikle şarkının söyleyeni ve yazarı gibi bazı özellikleri görüntülenebilecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre,YouTube Music, rakiplerini geçmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, biraz geç kalınmış bir özellik olan şarkı ve albüm jeneriğini kullanıma sunmaya başladı.

Özellik sınırlı bölgelerde erişime açıldı.

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