Youtube Music’den yeni özellik. Rakiplerine meydan okuyor

YouTube Music platformuna yeni özellikler geldi. Platform şarkı jeneriği özelliğini getirdi.

Getirilen özellikle şarkının söyleyeni ve yazarı gibi bazı özellikleri görüntülenebilecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre,YouTube Music, rakiplerini geçmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, biraz geç kalınmış bir özellik olan şarkı ve albüm jeneriğini kullanıma sunmaya başladı.

Özellik sınırlı bölgelerde erişime açıldı.