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  • Volkan Demirel'e youtuber Bilal Hancı'dan itiraf: Yıllarca ayı dedik. Asıl ayı benmişim

Volkan Demirel'e youtuber Bilal Hancı'dan itiraf: Yıllarca ayı dedik. Asıl ayı benmişim

Deprem ardından Hatay için gözyaşlarıyla yardım isteyen Volkan Demirel'e bir özür de youtuber Bilal Hancı'dan geldi. Hancı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Yıllarca ayı dedik. Asıl ayı benmişim" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:37
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Youtuber Bilal Hancı Volkan Demirel'den özür diledi

Volkan Demirel'e youtuber Bilal Hancı'dan itiraf: Yıllarca ayı dedik. Asıl ayı benmişim
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından felaketin ilk gününde Hatay'da bulunan ve yaşanan afetin ardından gözyaşlarıyla yardım çağrısı yapan Volkan Demirel takımını ve ailesini tahliye ettikten sonra deprem bölgesine döndü.
Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Volkan Demir ile ilgili bir itirafta bulundu ve özür diledi.

Volkan Demirel’in ailesini İstanbul'a götürdükten sonra Hatay'a dönmesi ile ilgili bir haberi paylaşan Hancı paylaşımında, “Adama yıllarca hakaret ettik, taş attık, çakmak attık, direkleri yerinden söküp fırlattık. Çoğu zaman kendimce hakaret etmek için ''Ayı'' dedim. Her şey için çok özür diliyorum bizi affet asıl ''Ayı'' olan benmişim.” dedi.

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