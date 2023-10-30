Fenomen Bilal Hancı eşini aldattı. Karısı gözyaşları içinde ihanet görüntüsünü ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü ifşa etti.

Fenomen Bilal Hancı eşini aldattı. Karısı gözyaşları içinde ihanet görüntüsünü ifşa etti

YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan Kafalar Grubu'nun üyelerinden Bilal Hancı, gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülendi.

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Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü videoları yayınlayarak gözyaşlarına boğuldu.

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"KAFAMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını dile getirdi: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

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"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN ACISINI SESSİZCE ÇEKMEM"

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."

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İHANET GÖRÜNTÜSÜNÜ İFŞA ETTİ

Eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla öpüştüğü görüntüleri ifşa ettikten sonra gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Bilal Hancı ise eşinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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