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Volkan Demirel depremzede çocuklara ağlayarak seslendi! Ben buradayım merak etmeyin

İstanbul'dan tekrar Hatay'a dönerek deprem yardım çalışmalarına katılan Volkan Demirel depremzede çocuklarla konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Volkan "Ben buradayım, merak etmesinler" diyerek depremzedelere destek oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 00:25
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Volkan: Ben buradayım merak etmeyin

Volkan Demirel depremzede çocuklara ağlayarak seslendi! Ben buradayım merak etmeyin
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Hatay depremi sonrası canlı yayında ağlayarak yardım isteyen Volkan Demirel yine gözyaşlarını tutamadı.

Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Volkan Ballı aracılığıyla depremzede çocuklarla görüntülü olarak konuştu.

Gerçekleştirilen görüşmede "Hatay'dayım, köylere yardım götürüyoruz" diyen Volkan Demirel, çocuklara "Kendilerine iyi baksınlar. Ben buradayım, merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

Demirel'in yapılan konuşma esnasında gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.

 

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