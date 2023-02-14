Volkan Demirel depremzede çocuklara ağlayarak seslendi! Ben buradayım merak etmeyin

Hatay depremi sonrası canlı yayında ağlayarak yardım isteyen Volkan Demirel yine gözyaşlarını tutamadı.
Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Volkan Ballı aracılığıyla depremzede çocuklarla görüntülü olarak konuştu.
Gerçekleştirilen görüşmede "Hatay'dayım, köylere yardım götürüyoruz" diyen Volkan Demirel, çocuklara "Kendilerine iyi baksınlar. Ben buradayım, merak etmesinler" ifadelerini kullandı.
Demirel'in yapılan konuşma esnasında gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.
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