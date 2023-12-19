Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Osmaniye'de tır ile minibüsün çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Cığcık köyü yolu, köy mezarlığı civarında Serhat K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan İlyas A., Ferami A., Ünal Köstü ve Ali Avaner minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İlyas A. ve Ferami A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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