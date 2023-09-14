YSK, CHP Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti. ‘Değişim’den yana olan isim kazanmıştı

YSK, CHP Genel Merkezi’nin başvurusu üzerine CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresini iptal etti.

YSK, CHP Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti. ‘Değişim’den yana olan isim kazanmıştı

CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi.

Kongrede seçimi ‘değişim’den yana olan Soner Özimer kazanmış ve başkan seçilmişti.

Kongrede seçilen 11 delege seçim iptal edildiği için İstanbul İl Başkanlığı seçiminde oy kullanamayacak.

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