YSK'dan açıklama: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu.

Yener, yaptığı yazılı açıklamada "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Oy verme işlemleri esnasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir" dedi.

ŞANLIURFA'DAN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve Şanlıurfa'dan geldiği iddia edilen görüntülerde bir kişi Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını üst üste koydu ve seri olarak hepsini Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a bastı.

Twitter'daki Muhbir isimli sayfada paylaşılan o videoyu Instagram hikayelerden "@ahmet__arslan63" adlı kullanıcının paylaştığı görüldü. Bu videoya yüzlerce tepki yağdı.

Muhbir videoyu şu başlıkla paylaştı;

Şanlıurfa’dan geldiği öne sürülen görüntülerde bir şahsın tüm pusulalarda Erdoğan’a oy verdiği görüldü.

VALİLİK AKSİNİ SÖYLEDİ

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, "Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi. (DHA)

YSK Başkanı Yener'in açıklaması şu şekilde:

“1 PARTİ MÜŞAHİDİ İLE 2 VATANDAŞIMIZ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ”

“Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz korusu olmamıştır.

Yurt genelinde, oy verme işlemleri esnasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

“SEÇİMİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Seçimin ülkemize, milletimize, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum.” (ANKA)