YSK'dan Muharrem İnce kararı

YSK, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce için kararını verdi. YSK, İnce'ye verilecek oyların geçerli sayılacağını açıkladı.

YSK'dan Muharrem İnce kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklayan ve resmi başvuru yapan Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olacağına karar verdiği bildirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucu Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini birinci oylamadan sonra geçerli olacağı ve bu nedenle İnce'ye verilen oyun geçerli olacağına kararına varılmıştır. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi birinci turdan sonra gerçekleşecek. İlk turda verilen oylar geçerli sayılacaktır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği dün YSK’ya bildirmişti.

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