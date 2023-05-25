Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor

Editör: Özge Ceren Çimen



Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında AKP’lilere isyan eden kadın dikkat çekti. Çevresinde toplanan AKP’lilere tek tek yanıt veren kadın ekonominin geldiği duruma isyan etti.



AKP’lilerin ülkenin iyi durumda olduğunu savunmalarına isyan eden kadın, "Neyinle geçiniyorsun, neyinle konuşuyorsun! Mahvoldu Türkiye! Neyi batmadı? Senin gibiler batırdı ülkeyi.Atatürk’ün hatıralarını sattınız.” diyerek isyan etti.



Çevresindeki AKP’lileri tuş eden kadın sosyal medyada “Yüreğine sağlık abla” yorumu ile paylaşıldı.