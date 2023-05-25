Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor

AKP’yi savunanlara tek tek yanıt veren kadın “Neyinle geçiniyorsun, neyinle konuşuyorsun! Atatürk’ün hatıralarını sattınız” diyerek isyan etti.

Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında AKP’lilere isyan eden kadın dikkat çekti. Çevresinde toplanan AKP’lilere tek tek yanıt veren kadın ekonominin geldiği duruma isyan etti.

AKP’lilerin ülkenin iyi durumda olduğunu savunmalarına isyan eden kadın, "Neyinle geçiniyorsun, neyinle konuşuyorsun! Mahvoldu Türkiye! Neyi batmadı? Senin gibiler batırdı ülkeyi.Atatürk’ün hatıralarını sattınız.” diyerek isyan etti.

Çevresindeki AKP’lileri tuş eden kadın sosyal medyada “Yüreğine sağlık abla” yorumu ile paylaşıldı.

İlgili Haberler
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?
Sokak röportajında 10 AKP'li ihtiyar ile korkmadan savaşan muhabir herkese ağzının payını verdi
Sokak röportajında tüm ezberleri bozdu ‘Bir partiyi tutup yıllarca peşinden gidenlere ben putperest diyorum’
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu Güncel
21 yaşındaki Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu
Zeka artıran en doğal içecek hangisi Sağlık
Zeka artıran en doğal içecek hangisi
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını? Güncel
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında Magazin
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında
Greyfurt yemek neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Greyfurt yemek neye iyi gelir
Diş ağrısından kurtaran bitkiler… Şifalı Bitkiler
Diş ağrısından kurtaran bitkiler…
İşte iki doğal Bronşit savar Şifalı Bitkiler
İşte iki doğal Bronşit savar