Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize sunduğu besinlerle sağlıklı kalmayı tercih ettiğimiz bir yaşam biçimi olarak tanımlanıyor.

Gökçe otu, yüksek tansiyonu düşürmek, nabzı artırmak ve kalp ritmini hızlandırmak gibi özellikleriyle dikkat çeken bir bitkidir.

Gökçe otu, neye benzer?

Ökseotugiller ailesine ait olan gökçe otu, yeşil renkli genç filizleri olan küçük bir çalıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişen Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu çeşitleri vardır. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi yapışkan, esnek ve yumuşak bir reçine bulunur.

Faydaları nelerdir?

Gökçe otu, yüksek tansiyonu düşürmeye, damar sertliğini önlemeye, sara ve akciğer kanamalarını durdurmaya, spazmları çözmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ancak aşırı tüketildiğinde zararlı olabilir. Bilinç kaybına, kas güçsüzlüğüne ve ishale neden olabilir.

Nasıl kullanılır?

Bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filiz ekleyip 10-15 dakika bekletilen çay, günde üç defa tüketilebilir.

UYARI : Ökseotunun meyvelerinden uzak durunuz.