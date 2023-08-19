Yüksük otu kalbe iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yüksük otu; Kalp ritmini düzenler ve kalp yetmezliğini hafifletir.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir.

Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

YÜKSÜK OTUNUN NASIL KULLANILIR?

Yüksek otu, toksik etkilere sahip olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bu nedenle, bu bitkiyi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir. Uzman, size doğru dozajı ve kullanım talimatlarını sağlayacaktır.

Yüksek otu genellikle ilaç formunda kullanılır. Tablet veya kapsül şeklinde temin edilebilir. Bu ilaçların kullanımı, hastanın durumuna ve sağlık geçmişine bağlı olarak değişir. Dozaj, dikkatlice belirlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yüksek otu kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

Yüksek otunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

Uzmanınızın önerdiği dozajı kesinlikle aşmayın.

Digitalis bitkisi, diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, mevcut ilaçlarınızla etkileşim olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danışın.

Digitalis bitkisini doğal haliyle tüketmeyin. Sadece ilaç formunda kullanılması tavsiye edilir.