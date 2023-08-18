Yulaf bitkisi guatra iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Guatra iyi gelen yulaf bitkisinin faydaları dikkat çekti.

GUATR NEDİR?

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun etrafında bulunan tiroit bezinin büyümesine ve şişmesine “guatr” denilir. Özellikle iyot eksikliği olan kişilerde yaygın görülür ve Türkiye’de de görülme sıklığı fazladır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındadırlar.

Guatr hastalığında tiroid bezi nodüllü ve nodülsüz olarak büyür. Nodüllerin takibi doktor tarafından çeşitli görüntüleme yöntemleriyle yapılır ve nadir de olsa kötü huylu olduğu düşünülürse cerrahi gerekebilir. Ayrıca günümüzde iyot tedavisi de guatr hastalığında kullanılmaktadır.

Normal çalıştığı sürece tiroid bezi ne kadar büyürse büyüsün yemek ya da nefes borusuna baskı yapmadığı sürece hastaya sıkıntı oluşturmaz. Ancak tiroid hormonlarının fazla salgılandığı hipertiroidi tablosuna yol açarsa iyot tedavisi ya da cerrahi uygulanabilir. Bu duruma ayrıca “zehirli guatr” da deniyor.

Guatr genellikle ağrı yapmaz ama çok büyüdüğünde öksürüğe, yutma ve nefes almakta güçlüğe neden olabilir. Tedavi guatrın büyüklüğüne, şikayetlerinize ve hastalığı oluşturan etkenlere bağlıdır. Belirgin olmayan ve sorun yaratmayan küçük büyümeler genellikle tedavi gerektirmez.

YULAF BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya sütle kaynatılıp yulaf lapası yapılarak ya da taneleri ezilip yulaf ezmesi şeklinde içine bal, şeker ya da meyve katılarak yenir.