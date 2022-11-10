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  • Yumurta fabrikası sahibi Coşkun Sabah, yumurta fiyatlarından memnun: Tanesi 5 lira, keyfim yerinde mutluyum

Yumurta fabrikası sahibi Coşkun Sabah, yumurta fiyatlarından memnun: Tanesi 5 lira, keyfim yerinde mutluyum

Geçtiğimiz yıl yumurta fabrikası kuran Coşkun Sabah, yumurta fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, “Tanesi 5 lira, keyfim yerinde mutluyum.” dedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:09
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Yumurta fabrikası sahibi sanatçı Coşkun Sabah'ın keyfi yerinde, yumurta fiyatlarından memnun: Tanesi 5 lira, keyfim yerinde mutluyum

Yumurta fabrikası sahibi Coşkun Sabah, yumurta fiyatlarından memnun: Tanesi 5 lira, keyfim yerinde mutluyum
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Şarkıcı Coşkun Sabah, geçtiğimiz yıl Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı.

Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Sabah, tanesi 5 liraya satılan yumurta işlerinin nasıl gittiğiyle ilgili bilgi verdi.

"TANESİ 5 LİRA"
Basın mensuplarının “Çiftlik nasıl gidiyor? Satışlar iyi mi?” şeklindeki sorusu üzerine 69 yaşındaki sanatçı, “Her şey yolunda. Satışlar da çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Fiyatlar çıkıyor, çıkıyor şu an 5 lira tanesi, keyfim yerinde mutluyum.” yanıtını verdi.

GEÇEN SENE "ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM VATANDAŞ 2,5-3 LİRAYA YUMURTA YİYECEK"
Bir yıl önce de basın mensuplarına konuşan, “Üzülerek söylüyorum bu kış vatandaş yumurtayı 2.5-3 liraya tanesini yiyecek, benden duymuş olun.” İfadelerini kullanmıştı.

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10.11.2022 11:24
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