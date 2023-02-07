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Yumuşak kat nedir? Yumuşak kat düzensizliği B2 türü düzensizlik depremi nasıl etkiler?

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından şuana kadar teyit edilmiş 5 bin 775 bina yıkıldı. Deprem esnasında yıkılan yapıların ardından binalarda yumuşak kat düzensizliği B2 türü düzensizlik konusu konuşulmaya başlandı. Peki, Yumuşak kat nedir? Yumuşak kat düzensizliği B2 türü düzensizlik depremi nasıl etkiler?

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:53
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Yumuşak kat nedir? Yumuşak kat düzensizliği B2 türü düzensizlik depremi nasıl etkiler?

Yumuşak kat nedir? Yumuşak kat düzensizliği B2 türü düzensizlik depremi nasıl etkiler?
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Yumuşak kat düzensizliği, binalarda üst katlarda bulunan düşey taşıyıcı elemanlar deprem etkisinde kapasitelerinin yarısına ulaşmadan alt katlarda yumuşak kattan dolayı çökme ve devrilme meydana getirmektedir. Peki, Yumuşak kat düzensizliği B2 türü düzensizlik depremi nasıl etkiler? Yumuşak kat nedir?

Depreme karşı, tasarım ve yapımından kaçınılması gereken, ekstra önlemler alınması gereken yapılara düzensiz yapılar adı verilir. Yapılan statik hesaplamalarda dikkate alınmayan düzensiz yapılarda, depremler sonucu ağır hasarlar ve hatta göçmeler meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Yapıların deprem davranışlarının iyi olabilmesi yapının daha az düzensizliği olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple yapılarda düzensizlik durumu deprem açısından olumsuz bir durumdur.

Yumuşak kat düzensizliği deprem esnasından yapının kolayca yıkılmasına neden olmaktadır.

YUMUŞAK KAT NEDİR? YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Binanın katları arasındaki rijitliğin farklı olması yumuşak kat düzensizliğini oluşturur.

Yapının yapacağı toplam deplasmanın toplam kat yüksekliğine bölüşülmesi istenir. Ancak eğer rijitliği az olan bir kat varsa bu kat daha fazla deplasman yapar ve bu kat yumuşak kat olarak adlandırılır.

Binanın herhangi bir katındaki (bodrum kat hariç) ortalama göreli kat ötelemesinin bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesine oranına rijitlik düzensizliği katsayısı adı verilmektedir. Bu oran 2’den büyük olduğu takdirde yumuşak kat düzensizliğinin oluşumu gözlenecektir.

YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ NASIL OLUR?

Uzmanlar özellikle altı market üstü apartman olan yapılarda giriş katın kolonlarının kesilmesi gibi durumların yumuşat kat düzensizliğine neden olduğunu söylüyor.

-Zemin katların üst katlara göre yüksek tasarlanması.

-Üst katlardaki duvar alanlarının fazla olması.

-Yapıda ağır çıkmalar oluşturulması.

YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNE ÖNERİLER

Uzmanlar yumuşak kat düzensizliğine bazı çözüm öneri sunmakta:

-Zemin kat kolon kesitlerini arttırmak.

-Perde oranını arttırmak/Perde eklemek

-Yumuşak kat düzensizliği olan katta kolonları tüm kat boyunca etriyelerle sarmak

 

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