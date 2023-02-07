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Hatay'a giden Muharrem İnce 'Antakya bir felaket. Sağlam ev yok burada' sözleriyle isyan etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Kahramanmaraş'a gitti ve paylaşım yaptı. Hatay'a da giden İnce son olarak Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlandı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:45
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Muharrem İnce deprem bölgelerini gezdi. Gördüğü korkunç manzaraya isyan etti

Hatay'a giden Muharrem İnce 'Antakya bir felaket. Sağlam ev yok burada' sözleriyle isyan etti
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Türkiye'yi derinden etkileyen deprem bölgesinden çarpıcı görüntüler gelirken Muharrem İnce de Kahramanmaraş'tan videolar paylaşarak "Hiçbir şey yok burada. Askeri kışlasından çıkarın" sözleriyle seslenmişti.

Son olarak Hatay'dan Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlanan İnce "Ne 3 bini ne 5 bini kim ne masallar anlatıyorsa anlatsın! Bomba atılmış gibi..." dedi.

Her geçen saat hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin bilgiler paylaşılırken deprem bölgesinden de çarpıcı videolar geliyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Kahramanmaraş'a gitti ve paylaşım yaptı. Hatay'a da giden İnce son olarak Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlandı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SURİYE'DEN BOMBA ATILMIŞ GÖRÜNTÜLER GİBİ BİR ŞEY BURASI"

Cüneyt Özdemir’in YouTube’daki canlı yayınına bağlanan Muharrem İnce "Arabanın içindeyiz 24 saattir, hiç uyumadık.

Antakya bir felaket, yok böyle bir şey! Sağlam ev yok burada. Kim ne masallar anlatıyorsa anlatsın, 3 bin, 5 bin diye öyle bir şey yok! Pek çok yeri gezdim ancak Antakya'da sağlam bina yok!

Suriye'den bomba atılmış görüntüler gibi bir şey burası. Biz tuvalete gidemiyoruz saatlerdir. Benzin istasyonları kapalı.

Bir su alacağınız yer yok burada. Çorba yok! Devlet yok burada. Birkaç tane göstermelik bir şey var. 1000 tane enkaz vardır, 4-5 yeri geçmez çalışma olan yer. 1 buçuk saattir telefonum çekmiyordu şimdi çeken bir yer buldum." şeklinde konuştu.

"ASKER KIŞLASINDAN ÇIKMALI"

İnce konuşmasının devamında "Arabası olanın da yakıtı bitiyor. Bu benzin istasyonları neden kapalı? Buraya yakıt gönderilemiyor mu? Burada bir felaket yaşanıyor. 99 depremini Yalova'da yaşamış birisiyim, onunla bu mukayese edilemez.

Antakya kibrit kutusu gibi, yerle bir her yer. Televizyonlar utanmadan 3 bin, 5 bin ölü var diyor. Bir apartmana gidiyorum, 30 kişi var altında.

Ulusal bir seferberlik ilan etmek lazım. Herkes elini taşın altına koyacak ama organizasyon olacak. Asker kışlasından çıkmalı, buralarda yağmalamalar var. Ortada cesetler gördüm. Her enkazın başında asker bulunmalı." ifadelerini kullandı.

"İNSANIN İÇİ ACIYOR"

Öte yandan İnce "İnsanın içi acıyor burada. Bakanların açıklamalarını görüyorum, hayret ediyorum. İçler acısı bir durum var burada. Böyle bir şey yok!" dedi.

Deprem bölgesine giden Memleket Partisi lideri gece yarısı bölgeden son duruma ilişkin bilgiler paylaşmıştı.

Paylaştığı videoya “Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!” notunu düşmüştü.

İnce paylaştığı videoda da “Şu anda salıya geçtik. Gece saat 00.34. Kahramanmaraş’ın en ünlü caddesi, Trabzon Caddesi’ndeyiz. Her yer yıkılmış, asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok.” şeklinde konuşmuştu.

"DEVLETİ YÖNETENLERE SESLENİYORUM"

İnce bir başka paylaşımında da yine video paylaşarak “Devleti yönetenlere sesleniyorum; Burada kimse yok. Askeri, derhal kışlasından çıkarın!” notunu eklemişti.

Videoda depremzede vatandaşların arasında olan İnce “Şu anda burada kimse yok. Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum. Askeri kışlasından çıkarın. O asker kışlasından çıksın, sokağa gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman gelecek? Yazık günah.” demişti.

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Erkan
7.02.2023 20:33
M.İnce'nin troll ordusu kurabilecek gücü yok. Halkının yanında olması ve ulusalcı duruşu nedeniyle dışarıdan destek de bulamaz. Bu yüzden kendisi hakkında karalama yapanlara inanmayın lütfen.  
 
Yormuyorum
7.02.2023 20:21
Yiğidi değil kuru soğan nan ekmeğe muhtaç edenler Allah’tan bulsun. Konteyner gönderecek Katar şeyhine tebaa olasım geldi.Kendimizinkilerden bir hayır hasıl olmadı.👎👎👎  
 
Yormuyorum
7.02.2023 20:16
İşte yeni Türkiye. İnsanımın canı taş altında kalmış, teyzeminoğlu reis güzellemesi yapıyor, reklam müdürü Gölcük depreminden daha iyi organize diyor, boynu kemerle sıkılan askeri müdahaleye alamıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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