﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı

Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bloklu 13 kat 39 daireden oluşan Mete Apartmanı’nın yarısı çöktü.
Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları iz takip köpekleri ile devam ederken enkaz altında kalanların yakınlarının gözü yaşlı bekleyişi de sürüyor.
11 KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Enkaz altındaki 11 kişinin yakınlarından biri dünden beri yeğenini beklediklerini söyleyerek “Biran önce çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.
Apartmanın enkazı havadan görüntülendi. (AA)
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