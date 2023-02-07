Onlarca ambulans şehre giriş çıkış yapıyor

Meydana gelen iki depremde en çok yıkıma uğrayan bölgelerden olan Hatay'da ülkenin birçok bölgesinden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, yardım tırları da bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Enkaz altından çıkarılan yaralıların hastanelere nakli için bölgeye gönderilen ambulanslar her dakika başı kente giriş çıkış yaparken, yardım tırlarının yoğunluğu nedeniyle İskenderun-Adana yolundaki trafikte uzun kuyruklar oluştu. (İHA)
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