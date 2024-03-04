Yunan basını Fatih Terim'in bahanesini yemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan basını Fatih Terim'in bahanesini yemedi
Fatih Terim, Yunan basınında yine manşetlerde. Panathinaikos'un OFI Crete karşısında puan kaybetmesinden sonra yerden yere vuruldu.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, puan kayıplarına OFİ Crete karşısında da devam etti.

2-2 biten maçtan sonra normal sezonu 56 puanla 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, play off'a kaldı.

Play off'a kalan ilk 6 takımın puanları şöyle:

1. PAOK - 60

2. AEK - 59

3. Olympiakos - 56

4. Panathinaikos - 56

5. Aris - 42

6. Lamia - 34

Play off'ta takımlar birbirleriyle 2'şer maç oynayacak. Elde edilen puanlar normal sezondaki puanlara eklenecek ve şampiyon belli olacak.

YUNAN BASINI: BAHANE ARIYOR

Fatih Terim maçtan sonra hakemleri eleştirmişti. Hakemin maçta uzatma sürelerini oynatmadığını ileri süren Terim, aleyhlerine verilen penaltı için de suçlamalarda bulunmuştu.

Yunan basını ise Terim'i eleştirdi. İşte başlıklar:

Top10 Greece: Terim bahane arıyor. Panathinaikos ile OFI arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçtaki gecikmelerden dolayı oldukça üzgün görünüyordu.

ERT Sport: Panathinaikos teknik direktörü Süper Lig normal sezonunun son gününde "Theodoros Vardinoyannis "te OFI'ye karşı oynanan maçın bitiminden kısa bir süre sonra açıklamalarda bulundu ve maçın hakemlerine yüklendi.

Sportime: Panathinaikos Girit'te olması gerektiği gibi değildi ve yine puan kaybetti. Ancak Fatih Terim için hakem yönetimi belirleyici bir rol oynadı.

Flash Greece: Panathinaikos maçının hakemine kızdı. Fatih Terim şikayetçi.

Sportal: Fatih Terim, Panathinaikos'un son dört maçta aldığı üçüncü beraberliğin ardından hakem yönetimine atıfta bulundu."

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