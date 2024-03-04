Yunan basını Fatih Terim'in bahanesini yemedi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, puan kayıplarına OFİ Crete karşısında da devam etti.

2-2 biten maçtan sonra normal sezonu 56 puanla 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, play off'a kaldı.

Play off'a kalan ilk 6 takımın puanları şöyle:

1. PAOK - 60

2. AEK - 59

3. Olympiakos - 56

4. Panathinaikos - 56

5. Aris - 42

6. Lamia - 34

Play off'ta takımlar birbirleriyle 2'şer maç oynayacak. Elde edilen puanlar normal sezondaki puanlara eklenecek ve şampiyon belli olacak.

YUNAN BASINI: BAHANE ARIYOR

Fatih Terim maçtan sonra hakemleri eleştirmişti. Hakemin maçta uzatma sürelerini oynatmadığını ileri süren Terim, aleyhlerine verilen penaltı için de suçlamalarda bulunmuştu.

Yunan basını ise Terim'i eleştirdi. İşte başlıklar:

Top10 Greece: Terim bahane arıyor. Panathinaikos ile OFI arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçtaki gecikmelerden dolayı oldukça üzgün görünüyordu.

ERT Sport: Panathinaikos teknik direktörü Süper Lig normal sezonunun son gününde "Theodoros Vardinoyannis "te OFI'ye karşı oynanan maçın bitiminden kısa bir süre sonra açıklamalarda bulundu ve maçın hakemlerine yüklendi.

Sportime: Panathinaikos Girit'te olması gerektiği gibi değildi ve yine puan kaybetti. Ancak Fatih Terim için hakem yönetimi belirleyici bir rol oynadı.

Flash Greece: Panathinaikos maçının hakemine kızdı. Fatih Terim şikayetçi.

Sportal: Fatih Terim, Panathinaikos'un son dört maçta aldığı üçüncü beraberliğin ardından hakem yönetimine atıfta bulundu."