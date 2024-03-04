Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı
Mete Gazoz'un Eser Yenenler'in kendisine sorduğu soruya verdiği yanıt gündem oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek büyük başarıya imza atan milli okçu Mete Gazoz, milli yüzücü Aysu Türkoğlu ile Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk oldu.

Eser Yenenler'in YouTube kanalı EYS TV'de yayınlanan Linç@ programında dikkat bazı konuların altı çizildi.

Yaşanan bir diyalog ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

En dikkat çeken konulardan bir tanesi ise Mete Gazoz'un ödül konuşması sırasında çekilen bir fotoğrafına gelen yorumda genç sporcunun kekemeliğinden bahsedilmesiydi.

''OK ATARKEN NEDEN KEKELEMİYORSUN?''
Gazoz'un kekeme olduğunu söylemesi sonrası Eser Yenenler, "Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç başına gelmiyor?" sorusunu sordu.

Mete Gazoz bu soruya şaşırsa da ''Ok atarken konuşmuyorum ki'' cevabını verdi.

Eser Yenenler, aldığı cevap sonrasında adeta dilini yuttu. İkili arasında güldüren anlar yaşandı.

Bazı kullanıcılar ise 'Mete iyi kapak yaptı' tarzında yorumlar yaptı.

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