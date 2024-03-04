Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. İspanyollar açıkladı

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Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. İspanyollar açıkladı
İspanyol basını, Real Madrid'de fazla süre alamayan Arda Güler konusunda flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma şansı bulamamıştı.

Milli futbolcu tedavi sürecini tamamladı, ancak bu kez de teknik direktör Carlo Ancelotti engeline takıldı.

İtalyan çalıştırıcının yeterli forma şansı vermediği Arda Güler konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını; yıldız futbolcunun yeni takımının İtalyan devi Milan olduğunu duyurdu.

Haberde; Real Madrid'in, Arda’nın fiziksel durumunu iyileştirmesi için Milan’a gitmesine onay verdiği yazıldı.

Arda; Milan ile 2 yıllık kiralık anlaşma yapacak.

Arda Güler’in Milan’a kiralanması, önümüzdeki sezon gerçekleşecek. Yıldız futbolcunun da Milan'a gitmeye ikna olduğu vurgulandı.

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