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Göreve geldikten 12 gün sonra makam aracı kiralamak için ihaleye çıkan ve kendisi için Audi A6 lüks makam aracı kiralayan Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış’ın 2017 yılında, sihir yapıldığını düşünme, uykusuzluk, televizyonda görüntülerinin yayıldığını düşünme şikayetleriyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 gün boyunca yatılı olarak tedavi gördüğünü ve F-29 organik olmayan psikoz tanısı konulduğunu yazmıştık.

Yeniçağ, göreve geldiği günden beri gündemden düşmeyen Alkış hakkında yeni bilgilere ulaştı.

KENDİSİNİ DEKAN OLARAK ATADI, EŞİNİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ YAPTI

Alkış’ın kendisini Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olarak atadığı ve Ebru Naz Alkış’ı da yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdığı ortaya çıktı.

Abdurahim Alkış Şırnak Üniversitesindeki etkisini ve gücünü kullanarak eşi Ebru Nazlı Alkış'ı kendi alanı olan Tasavvuf alanında yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdı.

Öğretim üyeleri "Abdurrahim Alkış'ın skandalları bitmek bilmiyor. Lüks makam aracı, öğrenci zehirlenmesi, kişiye özel hukuka aykırı akademik kadro ilanları skandalları sonrasında ben üniversitenin Rektörü olacağım diyerek eşini yüksek lisansa aldırdı. Sonrada Rektör olarak atandı. Alkış'ın amacı yüksek lisansı bitirdikten sonra eşini İlahiyat Fakültesine akademisyen kadrosu açarak fakülteye akademik personel olarak aldırmak. Alkış, ortaya çıkan skandallarını umursamadan üniversitemize yeni skandallar yaşatmaya devam ediyor." dedi.

REKTÖR KENDİNİ 2 FAKÜLTEYE DEKAN OLARAK ATADI

Geçen Haziran'da kendisini İlahiyat Fakültesine atayan Alkış, bu defa da kendisini Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atadı.

Alkış, kendisini alanı olmayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Dekanı olarak kendini atayarak tek adam olarak üniversiteyi yönetmeye devam ediyor.



Üniversitedeki akademisyenler Alkış’ın kendisini dekan olarak atamasına tepki gösterdi:



Abdurrahim Alkış'ın kendini Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere çok sayıda fakülteye dekan vekili olarak ataması ve üstüne birden fazla idari görev verilmesi, Cumhuriyet değerlerinden, laiklik ilkesinden ve bilimsel eğitimden ne kadar uzaklaşıldığını, yönetenlerin şirazesinin ne denli bozulduğunu bir kez daha göstermektedir. Fakültelerimizde liyakat bitirildi, Cumhuriyet değerleri, eleştirel düşünce, bilimsel bilgi yerine Rektör kendini her yere yönetici olarak atayarak kanunları ve devlet nizamını da bitirdi. Türk akademisinin nasıl çürütüldüğünü görmek isteyen toplumumuz Şırnak Üniversitesi’nde Rektör Abdurrahim Alkışın skandal yönetimine bakması yeterlidir. Rektör alenen YÖK kanununa ve yönetmeliklere aykırı olarak hareket etmeye devam ediyor, YÖK skandalları seyrediyor.

MAKAM ARACINA HER AY 36 BİN LİRA ÖDEME YAPILIYOR

Alkış'ın lüks makam aracının devlete yıllık kira maliyeti ise 402 bin 84 TL 96 kuruş. Şırnak Üniversitesi, Rektörün lüks makam aracı için yakıt ve şoför hariç her ay 36 bin TL ödeme yapıyor.

Bu durumdan rahatsız olan üniversitenin öğretim üyeleri, "Rektör Abdurrahim Alkış, eski Rektörün satın aldığı aracı son model olmadığı için beğenmedi. Devletin parasını kullanarak lüksünden ve konforundan taviz vermeyen biri olduğu için sıfır araca binmek istedi. Bu nedenle Rektörlük’ ün zamanında satın aldığı Jeep marka lüks araç dururken fahiş fiyata kiraladığı Audi A6 markalı araçla gezmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ'NDE KADRONUN YARISI BOŞ

Erdoğan'ın konuşmasında andığı, 2008'de kurulan Şırnak Üniversitesi'nde toplamda 630 akademik kadro bulunuyor. Okulda 325 akademisyen görev yapıyor. Buna göre okuldaki kadronun yalnızca yüzde 52'si dolu.

Okulda 12 profesör, 31 doçent, 101 Dr. öğretim üyesi, 115 öğretim görevlisi, 66 da araştırma görevlisi bulunuyor.