Suriyelilerin Türkiye’den Yunanistan'a gitmesine Jandarma böyle engel oldu

Odatv'nin haberine göre binlerce Suriyeli, “Işık Konvoyu” adını verdikleri bir oluşum ile Türkiye’yi terk etmek istedi.
Yunanistan sınırına yakın bölgelerde toplanan Suriyeliler, sınırı geçerek Avrupa’ya gitmek istedi.
SURİYELİLERE JANDARMA ENGEL OLDU
Jandarma ekipleri, Suriyelilerin sınıra gitmesine engel oldu.
Yapılan müdahale sonucunda Yunanistan sınırına gitmek isteyen Suriyeliler, otobüslere bindirilerek geri götürüldü.
Jandarma’nın müdahalesi, Suriyelilerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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