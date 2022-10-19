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  • Suriyelilerin Türkiye’den Yunanistan'a gitmesine Jandarma böyle engel oldu

Suriyelilerin Türkiye’den Yunanistan'a gitmesine Jandarma böyle engel oldu

Yunanistan sınırına yakın bölgelerde toplanan Suriyelilerin sınırı geçerek Avrupa’ya gitmek istemelerine Jandarma engel oldu. O anlar kameralara yansıdı...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:43
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Suriyelilerin Türkiye’den Yunanistan'a gitmesine Jandarma böyle engel oldu. Bu emri size kim verdi. Niye engel oluyorsunuz

Suriyelilerin Türkiye’den Yunanistan'a gitmesine Jandarma böyle engel oldu
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Odatv'nin haberine göre binlerce Suriyeli, “Işık Konvoyu” adını verdikleri bir oluşum ile Türkiye’yi terk etmek istedi.

Yunanistan sınırına yakın bölgelerde toplanan Suriyeliler, sınırı geçerek Avrupa’ya gitmek istedi.

SURİYELİLERE JANDARMA ENGEL OLDU

Jandarma ekipleri, Suriyelilerin sınıra gitmesine engel oldu.

Yapılan müdahale sonucunda Yunanistan sınırına gitmek isteyen Suriyeliler, otobüslere bindirilerek geri götürüldü.

Jandarma’nın müdahalesi, Suriyelilerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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Nedim
19.10.2022 17:25
Şaka gibi suriyeli gitmek istiyor. Jandarma engel oluyor. Madem ülkeye girerken neden engel olmadın.  
 
BU BİR MİLLI GÜVENLIK SORUNUDUR? YUNANISTAN SINIRLARINA DEVASA DUVARLAR ÖRÜYOR SURIYELI AFGANLI SINIRLARDAN NEDEN RAHAT GEÇİYOR .
19.10.2022 17:09
ISRAİL İSTEDI DİYE İSRAİLE SINIRDA KI MAYINLARI TEMİZLETİP PATATES EKİCEZ DIYE AÇIKLAYIP SINIRLARI SURIYELILERE AFGANLILARA YOL YAPTINIZ  
 
e
19.10.2022 17:06
içeri girerken yakalamayın dişarı çıkarken yakalayın ne kadar güzel  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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