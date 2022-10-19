Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:43

Son Güncelleme: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:44 Takip Et

Suriyelilerin Türkiye’den Yunanistan'a gitmesine Jandarma böyle engel oldu. Bu emri size kim verdi. Niye engel oluyorsunuz