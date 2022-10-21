Yunanistan FETÖ'cü hain Enes Kanter'e kucak açtı. Atina Başpiskoposu ile görüşüp “biz bir aileyiz” dedi. Atatürk düşmanı Mustafa Sabri de Yunanistan’a sığınmıştı

Atina Başpiskoposu Yeronimos’u makamında ziyaret eden Enes Kanter’in, Atina Başpiskopos’unu ayakta karşılaması dikkat çekti.

Atina Başpiskoposu Yeronimos’un önünde eğilen firari FETÖ’cü Enes Kanter, daha sonra Yeronimos’un elini tuttu ve makam odasına kadar bırakmadı.

Başpiskopos, Enes Kanter'e "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" diye sordu, Enes Kanter "Biz bir aileyiz" dedi.

Yeronimos ile baş başa görüşen firari FETÖ'cü ve Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter’in, Atina Başpiskoposu ile ne konuştuğu merak konusu oldu. Yapılan görüşmenin detayları, basınla paylaşılmadı.

FETÖ’CÜLERİN 2. EVİ YUNANİSTAN

Yunan Parlamentosu ile temasa geçen Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda “Yunanstan’ın Yeşilleri” olarak bilinen, NATO’cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile görüştü.

PASOK, ABD ve Avrupa Birliği’ne olan yakınlığı ile tanınıyor.

Enes Kanter ve Nikos Andrulakis, görüşmede Türkiye’yi hedef aldı.

PASOK lideri Andrulakis, “Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına yönelik provokatif söylemlerinde artış var. Bunu kınıyorum” dedi.

Enes Kanter, Türkiye’nin aleyhinde söylenen bu sözleri destekledi.

Daha sonra Yunanistan’a teşekkür eden Enes Kanter, “Türk” diyemedi, “Türkiyeli” dedi ve Yunanistan’ın FETÖ’cülerin 2. evi olduğunu söyledi: “Yunanistan’da çok sayıda Türkiyeli mülteci var. Desteğiniz için gerçekten minnettarız. Yunanistan, onların ikinci evi oldu."

(Enes Kanter, PASOK lideri Andrulakis'e forma hediye etti, böyle poz verdi)

Yüzlerce firari FETÖ’cü, Yunanistan’a kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası kaçan FETÖ’cüleri ülkesinde kabul ediyor.

“İLLE DE YUNAN TAKIMI” DEDİ

Yaptığı politik söylemler ile “haddini aştığı” ifade edilen ve ABD’de giderek popülerliğini kaybeden Enes Kanter, son olarak NBA’de gözden düştü.

Enes Kanter, ABD dışında herhangi bir kulüpte basket oynayıp oynamayacağı sorusuna,”Avrupa’da sadece Yunanistan’ın köklü takımlarından Panathinaikos takımında oynarım. Tüm Avrupa takımlarına bunu belirttim: Oynamak isteyebileceğim tek takım Yunan Panathinaikos.”

YUNAN DEVLET KANALI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Yunan devlet kanalı ERT, Enes Kanter'i öve öve bitiremedi: "Türk ve Yunan bayraklı 'biz bir aileyiz' tişörtü giyiyor. Keşke böyle kişilerin sayısı artsa."

FİRARİ FETÖ’CÜLER İLE BİR ARAYA GELDİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu firari FETÖ'cü Enes Kanter, Atina ziyaretini, Atina’da yaşayan firari FETÖ’cüleri ziyaret ederek sonlandırdı.