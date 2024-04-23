Yunanistan Ukrayna'ya patriot vermeye hazırlanıyor

22 Nisan'da Financial Times tarafından yayınlanan ve resmi kaynaklara dayandırılan bir haberde "Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, Avrupalı liderler geçen hafta Brüksel'de yapılan bir zirvede İspanya ve Yunanistan başbakanları Pedro Sanchez ve Kyriakos Mitsotakis'e Ukrayna'ya hava savunma sistemleri bağışlamaları için bizzat baskı yaptı" iddiasında bulunulmuştu.

Pronews'e konuşan Yunanistan hükümet yetkilileri ABD'nin patriot sistemlerinin olası tedariki konusunda açıklanmayan bir "garanti" ve Yunanistan'ın Türkiye'den gelebilecek herhangi bir tehdide karşı yardım güvencesi verdiğini söyledi. ABD'nin ayrıca hasar gören Yunan patriot sistemlerinin değiştirileceği sözünü verdiği bildirildi.

Rusya'nın artan saldırıları ve bunun sonucunda meydana gelen sivil kayıplar, Ukrayna'nın ilave hava savunma sistemlerine olan ciddi ihtiyacını açığa çıkartmış durumda. ABD yardım tasarısının geçme ihtimali bu ihtiyacın bir kısmını hafifletecek olsa da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 19 Nisan'da NATO-Ukrayna Konseyi'nin online oturumunda Avrupa ülkelerinin daha fazlasını yapabileceğini söylemişti.

Ukrayna'ya yönelik uluslararası yardımları takip eden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre Yunanistan Şubat 2024 itibariyle Ukrayna'ya 185 milyon avro (197 milyon dolar) taahhüt etmiş durumda.