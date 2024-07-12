Yunanistan'da Fenerbahçe depremi

Yunanistan’da faaliyet gösteren Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği'nin adındaki "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturduğu sebep gösterilerek açılan davada karar çıktı.

1 yıldır süren davada kararını veren Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesi derneğin adının, Türk azınlık iması yarattığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Karara en çok sevinen Yunanistan Yüksek Mahkemesi Eski Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu oldu.

700’ü aşkın üyesi bulunan dernek kararı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.