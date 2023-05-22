Yunanistan'daki seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Miçotakis'in partisi seçimin galibi oldu

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 85’inden fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) oyların yüzde 40,80’ini alarak seçimin galibi olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Yunanistan'daki seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Miçotakis'in partisi seçimin galibi oldu

Yunanistan’da sandıkların yüzde 85'ten fazlası açılırken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40.8 oyla galip geldi.

Yunanistan 'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erdi. Düzenlenen genel seçimlerin galibi Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (ND) oldu. Radikal sol SYRIZA ise ND'nin oldukça gerisinde kaldı.

Sandıkların yüzde 80'i açılırken Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) yüzde 40.8 oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitirdi.

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Aleksis Çipras liderliğindeki SYRİZA ise yüzde 20.1 oranında oy aldı. Sosyalist PASOK yüzde 11.6 iken komünist Parti KKE yüzde 7.1 oy aldı. Milliyetçi LISY partisi 4.4 Iie beşinci parti olarak parlamentoya girme hakkı kazandı.

Açılan sandıklar Mitsotakis'in önde bulunduğunu göstermesine rağmen bu seçimler nisbi seçim sistemi ile yapıldığı için ND tek başına hükümet kurabilmesi için gerekli olan yüzde 46 oranını tutturamadı.

Bu durumda seçimlerin haziran sonu ya da temmuz başına yeniden yapılması söz konusu.

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“YALNIZCA GÜÇLÜ HÜKÜMETLER CESUR REFORMLARLA İLERLEYEBİLİR"

Miçotakis ilk seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kazandıkları seçim zaferini kutlayarak, "Yeni Demokrasi, mutlak çoğunluk ile yönetmek için halkın onayını aldı. Hiç şüphesiz bu siyasi deprem yeni seçimlere doğru yolumuza hız vermemizi sağlıyor. Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

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