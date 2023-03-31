31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Miçotakis’in seçim vaadi: Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek

Miçotakis’in seçim vaadi: Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 22:45
Takip Et

Miçotakis’in seçim vaadi: Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek

Miçotakis’in seçim vaadi: Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek
+
Aa
-

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos ile birlikte Yunanistan’ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti. Miçotakis ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 12 ay içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını açıklayan Başbakan Miçotakis, başka bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda bu planın tamamen gündem dışı kalabileceğini belirtti. 2026 yılına kadar 100 kilometreden fazla duvar ekleneceğini belirterek, “Bugün Yunanistan'da bu projeye karşı savaşan siyasi güçler olmasından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Mevcut duvar ve vadettiğimiz duvarlar yasadışı göçe karşı etkili bir caydırıcı güç olacaktır. Ördüğümüz duvar geçen yıl kara sınırımızdan 250 binden fazla geçişin önlenmesine yardımcı oldu” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 212 kilometre kara sınırı bulunuyor. 2012'de Yunanistan tarafından Suriyeli mültecilerin geçişini önlemek için sınıra 3 metre yüksekliğinde ve 12,5 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa edilmesi ile başlayan duvar projesi, Ekim 2020'de Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı 5 metre yüksekliğinde ve 27 kilometre uzunluğunda yeni çelik duvarın inşaatı ile devam etti. Günümüzde 37,5 kilometre boyunca uzanan duvarın Yunanistan tarafında akustik önleyiciler ve aktif sınır ekipleri yer alıyor. Rescue raporuna göre Yunanistan’da 119 bin 700 mülteci bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
7
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Silivri'de 20 kişinin yaralandığı kazanın sebebi şaşırttı
﻿Silivri'de 20 kişinin yaralandığı kazanın sebebi şaşırttı
﻿Silivri'de 20 kişinin yaralandığı kazanın sebebi şaşırttı
﻿Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü
﻿Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü
﻿Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü
﻿Deprem konteynerleri yolu kapattı
﻿Deprem konteynerleri yolu kapattı
﻿Deprem konteynerleri yolu kapattı
﻿Soba çaldı dedi. Eskiciye sopayla saldırdı
﻿Soba çaldı dedi. Eskiciye sopayla saldırdı
﻿Soba çaldı dedi. Eskiciye sopayla saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.