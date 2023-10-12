Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı ‘Örgüte yardım’ davasında yeni gelişme

Erdem Gül hakkında "örgüte yardım" davası: Dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN YARGILANIYORDU

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Gül, Yargıtay’ın bozma kararını hukuken kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden karara direnmesini ve beraatini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" iddiasıyla 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasından ise dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararı üzerindeki incelemesini tamamlayarak bozma hükmü kurdu. Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada mahkeme 7 Mayıs 2018'de Erdem Gül'ün dosyasını ayırdı.

CASUSLUK DAVASINDA GELİŞME

Mahkeme, "casusluk" suçunun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle 16 Temmuz 2018'de Gül'ün beraatine karar verirken 15 Mayıs 2019'da "örgüte yardım" iddiasıyla görülen davada da Gül hakkında düşme hükmü kuruldu.

Yargıtay'ın yeniden bozma kararı verdiği dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.