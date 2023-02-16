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Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Yunanistan'ın insani yardımlarını içeren 4 TIR'ın Pire'den İskenderun'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:56
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Yunanistan’dan Türkiye'ye 4 TIR yardım yola çıktı

Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis, yardımların çoğunlukla battaniye ve hijyen malzemeleri gibi depremzedelerin ihtiyaç duyacakları malzemeleri içerdiğini belirtti.

Yunanistan’dan sürekli gelen insani yardımlar hakkında bilgi veren Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, dün yaptığı paylaşımda Yunanistan’daki 332 belediyenin topladığı yardım için teşekkür etti.

KOLİLERDEKİ SEVGİ DOLU MESAJLAR

Atina Büyükelçiliği, “Yunan halkına depremzedelere samimi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bağışları 332 belediye aracılığıyla Atina’da toplanıyor. Kutuların üzerindeki destek mesajları hepimizi duygulandırıyor” açıklamasını yaptı.

Bir yardım kolisinin üzerine çizilmiş kalp ile “Yanınızdayız” mesajı görüldü.

Başka bir yardım paketinde ise Türkçe olarak, “Kardeşlerim, Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Allah hepinize kuvvet versin. Biz kardeşleriniz her zaman yanınızdayız” mesajı yer aldı.

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