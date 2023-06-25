Yabancı şahıs tekel dükkanlarını hedef gösterdi. Kimden alıyor bunlar bu cesareti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Arap vatandaşı bir şahıs, Türkiye’de yer alan tekel dükkanlarını hedef aldı.

Yabancı şahıs tekel dükkanlarını hedef gösterdi. Kimden alıyor bunlar bu cesareti

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, ülkeyi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline getirdi.

Kontrolsüz şekilde devam eden göç süreciyle birlikte sokaklar da dönüşümü yaşarken, yabancılar artık Türk vatandaşlarının yaşam tarzlarına da müdahale etmeye başladı.

Özellikle kadınların giyimlerine karışmaya başlayan yabancılar, şimdi de alkol satışı yapan işletmeleri hedef almaya başladılar.

Türkiye’de yaşayan bir Arap vatandaşı, mavi tabelalı tekel bayilerini hedef alarak içki satılan marketlerden uzak durulması çağrısında bulundu.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar yapılan çağrıya tepki gösterdi.

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