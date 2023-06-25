Türkiye 21 yılda 50 yıl geriye gitti. Sokaklar Ortadoğu’yu aratmıyor Türkçe tabela neredeyse yok

Türkiye’de yaşanan göç süreci ülkenin sosyoekonomik yapısını geriye götürürken, sokakların geldiği durum içler acısı.

Türkiye 21 yılda 50 yıl geriye gitti. Sokaklar Ortadoğu’yu aratmıyor Türkçe tabela neredeyse yok

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, ülkeyi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline getirdi.

Kontrolsüz şekilde devam eden göç süreciyle birlikte sokaklar da dönüşümü yaşarken, artık caddelerin ve mahallelerin yapısal dönüşümü neredeyse tamamlandı.

Özellikle büyük kentlerde sokaklarda yabancıların egemenliği net şekilde görülürken, Türk’e rastlamak imkansız hale geldi.

Ülkemizi mesken tutan yabancılar, yerleştikleri yerde işletmeler de açarken, sokaklarda ve işletmelerde Türkçe tabelaların yerini çoğunlukla Arapça tabelalara bırakması dikkatlerden kaçmıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda da duruma isyan eden bir vatandaş, İstanbul’da sokakların geldiği durumu gözler önüne serdi. Adres soracak bir tane bile Türk’ün olmadığını belirten vatandaş, tabelaların Türkçe olmayışından yakındı.

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