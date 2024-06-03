Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi açıkladı

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da Ali Koç'un listesinden seçime girecek olan Acun Ilıcalı şimdiden görevine başladı.

Mourinho'nun getirilmesinde büyük pay sahibi olan Acun Ilıcalı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"HİÇ ZORLANMADIK"

"Çok güzel bir duygu. Böyle marka, dünyanın konuştuğu bir ismin Fenerbahçe'yi tercih etmesi büyük bir gurur. bir Fenerbahçeli olarak gurur duydum. Öyle bir kulübüz ki Mourinho koşa koşa geliyor. İkna etmek için hiç zorlanmadık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör. Sadece inandırmak gerekti. Başkanımız bu konuda gerçekten şov yaptı."

"FENERBAHÇE'NİN FARKI"

"Dışarıdan da içeriden de elimden geleni yaparım. Şu duyguyu hiçbir şeye değişmem. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar taraftar bugün buraya Fenerbahçe'sine destek vermek için gelmiş. Bir teknik direktöre hoş geldin demek için tribünleri doldurmak Fenerbahçe'nin farkı."

"KENDİNİ FUTBOLA ADAMIŞ"

"Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka. Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor"

"BU TARAFTAR MUTLU OLMAYI HAK EDİYOR"

"Bence bu büyük taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum"

3-4 TANE DÜNYA YILDIZI GELDİĞİNİ DÜŞÜN"

"Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün... Bir de bu hoca var"