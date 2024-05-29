Yürek hoplatan şaka: Morga götürülen ceset bir anda canlandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yürek hoplatan şaka: Morga götürülen ceset bir anda canlandı!

Bir görevli tarafından morga götürülen "ceset"in bir anda canlandığı anlar, odadaki vatandaşın aklını başından aldı.

Yurt dışında yapılan akıl almaz bir şaka, insanların yüreklerini hoplatarak korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir görevli tarafından sedyede asansöre doğru götürülen üzeri örtülmüş bir beden, odada bulunan adamın aklını başından aldı.

Görevli, asansöre doğru sedyedeki bedeni iterek odadan ayrıldıktan sonra, bedenin bir anda hareketlenmesiyle olaylar korkunç bir hal aldı. Gözlerine inanamayan adam, örtülü bedenin beklenmedik şekilde hareket etmesi karşısında büyük bir şok yaşadı. Anında kalkıp ne olduğunu anlamaya çalıştı ve odadan hızla uzaklaşmaya başladı.

Odayı hızla terk ederken, bir anda sedyedeki bedenin kendisine uzanmasıyla büyük bir korku yaşadı. Bu acımasız şaka, izleyenleri hem korkuttu hem de güldürdü.

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