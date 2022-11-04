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Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! IMEI kayıt ücretine yüzde 123 zam

Yurt dışından satın alınan telefonları Türkiye'de kullanmak için devlete ödene IMEI kayıt ücreti, 2023 yılında yüzde 123 zamlanacak. Telefon kayıt harcı, yeni yılda bazı telefonların fiyatından daha yüksek olacak.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 05:31
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Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! IMEI kayıt ücretine yüzde 123 zam

Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! IMEI kayıt ücretine yüzde 123 zam
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Akıllı telefon fiyatlarının son yıllarda döviz kuruna bağlı olarak yükselmesi sonrasında yurt dışından telefon getirmek yaygınlaştı.

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor.

IMEI kaydı için devlete belli bir ücret ödemek gerekiyor. Bu ücret her yılın başında zamlanıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ, TELEFONUN FİYATINDAN FAZLA OLACAK

Dünya gazetesinin haberine göre, 2021 yılında 2 bin 6 TL olan harç ücreti 2022 yılına gelindiğinde 2 bin 732 TL oldu.

2023 yılında ise IMEI kayıt ücreti 6 bin 90 TL olacak. Söz konusu harç bedeli, pek çok akıllı telefonun ham ücretinden daha yüksek.

Açıklanan harç ücretlerinin ardından sosyal medyada paylaşımların sayısı da arttı. Kullanıcılar yeni açıklanan ücretin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

2023-imei-kayit-ucreti.jpg

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETİ

2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119.5 TL
2015 - 131.5 TL
2016 - 138.5 TL
2017 - 149.2 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838.7 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL

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