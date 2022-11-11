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Dünyada kaç kişi akıllı telefon kullanıyor? Türkiye'deki sayısı da belli oldu

Dünyada bazı ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. 2021 yılının verilerine göre Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcı sayısı da belli oldu. Akıllı telefon kullanıcı sayılarında liderliğini 953 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısıyla Çin kazandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:25
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Dünyada ve Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor

Dünyada kaç kişi akıllı telefon kullanıyor? Türkiye'deki sayısı da belli oldu
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Bir medya takip kurumunun Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre; dünyanın bazı ülkelerindeki akıllı telefon kullanıcı sayıları açıklandı.

Listenin ilk sırasında 953 milyon kullanıcı ile Çin yer alırken, 492 milyon kullanıcı ile Hindistan ikinci, 273 milyon kullanıcı ile de ABD üçüncü sırada yer aldı.

Araştırma kapsamına girerek listede yer alan diğer ülkeler ise; Endonezya (170 milyon), Brezilya (118 milyon), Rusya (102 milyon), Japonya (83 milyon), Meksika (74 milyon), Vietnam (66 milyon), Almanya (66 milyon), Bangladeş (61 milyon), İran (57 milyon), Türkiye (55 milyon), Birleşik Krallık (54 milyon) oldu.

 2021 yılında akıllı telefon satışları 1 milyar 433 milyon seviyesinde yer alırken satışlarda 2009’dan 2015’e kadar üç katından fazla artış yaşadı. Rekor satışın yaşandığı yıl ise 1 milyar 556 milyon ile 2018 yılında yaşandığı belirtildi.

95 BİN 605 HABER

Akıllı telefonların medya karnesi de incelendiğinde ise 15 bini aşkın yazılı basın, TV kanalları ve internet haber sitelerinin incelendiği medya araştırmasında, akıllı telefonlarla ilgili 95 bin 605 haber yansıması tespit edildi. Haber yansımalarının yüzde 89’luk kısmı internet sitelerinde yer alırken, yüzde 8’i TV kanallarında yüzde 3’ü ise yazılı basında yer buldu.

(Kaynak: İHA)

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