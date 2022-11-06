Üretim arttı etiket düşmedi! Yumurta ve Muz fiyatında İspanya’yı solladık

İktidarın politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz, gün geçtikçe etkisini hissettiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, çocuklarının dahi yiyeceğinden kısmak zorunda kalıyor. Çünkü markette ve pazarda fiyatlar ateş pahası.

Eskiden kiloyla alışveriş yapan vatandaşların, son aylarda gramla hatta taneyle alışveriş yaptığı da görülüyor. Bu kişilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Çünkü ev kirası, elektrik, doğalgaz ve su faturasını ödedikten sonra bütçeden geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTIYOR YİNE DE FİYAT DÜŞMÜYOR

Sofraların vazgeçilmez ürünlerinden olan yumurtadaki fiyat artışı devam ediyor. Yumurtada üretim artmasına rağmen fiyatlar düşmüyor.

Avrupa’da baş gösteren böcek ilaçlı yumurta krizi sonrası üretimi düşen İspanya’ya yumurta ihraç eden Türkiye’de vatandaşlar yumurtanın adetini 2.5 TL’den alıyor. İhracatçı konumundaki İspanya’da ise 6’lı yumurta paketi 1.20 Euro’da satılıyor.

MUZUN FİYATI DA İSPANYA’YI SOLLADI

Avrupa’nın en büyük muz üreticisi konumunda bulunan Türkiye’de, market ve manav reyonlarındaki etiket fiyatı da İspanya’yı geçmiş durumda. 1 kilo muz İspanya'da 1.39 Euro'dan satılırken Türkiye'de ise muzun sadece bir adeti marketlerde 9.18 TL'den alıcı buluyor. Muzun kilosu ise yine marketlerde 45.90 TL'ye kadar ulaşıyor.