Yüzüncü yıl videosu imiş!

CHP kuruluşunun 100. yılında, "Geçmişin mirasıyla, yeni yüzyıla Ata’mızın gözünden bakıyoruz." diyor.

Bu mudur?

100. yılında CHP, Ata'mızın gözünden mi bakıyormuş yeni yüzyıla...

Demek ki eski yüzyılı boş geçmişler!

Öyle anlıyorum ben.

*

Hani keşke şöyle ele avuca sığan ..

Yüreğe dokunan...

Gözün gördüğü...

Gönlün sevdiği pek çok şey söylenebilirdi mesela ya, ille de Ata'mız işin içine sokulacak!..

*

O zaman da benim aklıma:

"El adama, geçen yüzyılda kimin gözüyle bakıyordunuz?" demez mi?

Hatta “geçen yüzyılda Ata'nın gözüyle bakmadığınız için mi bir türlü iktidar olamadınız” da denilebilir mesela.

Yok yok siz bir şeylerin sancılarını çekiyorsunuz ya, neyin sancısını çekiyorsunuz anlayamadım.

*

Geçen yüzyıl içinde Ata'mız aklınıza gelmedi de bu yıl geldi, hem de onun gözüyle bakacağınız yeni yüzyıla, öyle mi?

*

Size:

"Ya onun aklını, yüreğini, stratejisini ne zaman kullanacaksınız?" diye sorulabileceği de aklıma gelmiyor değil.

Bana soracak olursanız -ki biliyorum sormayacaksınız- Ata'nın gözüyle bakıyor olmak için, evvela Atatürk'ün aklına, fikrine, düşüncelerine, stratejilerine, ayrı ayrı inanmak ve sahiden de onların her birine ayrı ayrı sahip olmak lâzım.

Sahip misiniz?

Kendi adıma sanmıyorum!

Niye sanmıyorum?

Eğer öyle olunsaydı bu ülkeyi 21 yıldır AKP değil, CHP yönetirdi.

Haksız mıyım?

*

Bahane yok!

Süslü püslü sloganlara da sığınmak yok.

Hele hele Ata'yı kullanmak hiç yok!

Vatandaş, öyle anlıyor!

Siz istediğiniz kadar "Öyle değil!" deyin.

Her şey gün gibi aşikâr!

Nedir aşikâr olan?

CHP'nin geçmiş yüzyılda 1974'ten bu yana iktidar olamaması...

Bundan sonra yeni yüzyılda mı iktidar olacak? Üstelik de sahip çıkamadığı Ata'mın mirasına yeni yüzyılda, onun gözüyle bakarak mı sahip çıkacak?

*

Yapmayın!..

Kendinizi kandırmayın!..

Hayallerle gerçekleri ayırma zamanı geldi de geçiyor bile.

Hani bu söylediklerinize bir inanabilsem!..