Zafer Arapkirli 19 Mayıs törenlerinde gördüğüne inanamadı. Milli bayramların içini kim boşaltıyor?

Usta Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT TV'de ekranlara gelen Medya Terapi programında 19 Mayıs'ın önemini ve Atatürk'ün verdiği mücadeleyi anlattı.

19 Mayıs'ın, 23 Nisan'ın, 30 Ağustos'un 29 Ekim'in içini boşaltmaya çalıştıklarını belirten Arapkirli, "Bugün orada çok önemli bir aşamaya geldiklerini hissediyoruz. 19 Mayıs bayramının içini boşaltmaya çalışanlar İstiklal Mücadelesi'nin başladığı günlerde Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmeye çalışanların ve o bağımsızlık mücadelesini bastırmaya çalışanların torunlarıdır." ifadelerini kullandı.

Arapkirli şöyle konuştu:

"19 Mayıs 1919 bu toprakları işgal eden emperyalist düşmanın ve o emperyalist düşmanla iş birliği yapan bu ülkenin başına çöreklenen hainlerin kovalanma planının ilk kez hayata geçirildiği gündü. Mustafa Kemal Atatürk ardına Türk milletini katarak 19 Mayıs 1919'da o bağımsızlık meşalesini ilk kez yaktıktan sonra bütün vatan sathını dolaştıktan sonra kurtuluş mücadelersini örgütledi.

Onun ardından 1920'de yine bugün yaşatmaya çalışyığımız ama onun da içini boşalttıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ardından ulusal kurtuluş savaşımızı 30 Ağustos'ta zafere ulaştırdıktan sonra 1923'te bu Cumhuriyeti kurdu...

19 Mayıs'ın, 23 Nisan'ın, 30 Ağustos'un 29 Ekim'in içini boşaltmaya çalıştılar. Bugün orada çok önemli bir aşamaya geldiklerini hissediyoruz. 19 Mayıs bayramının içini boşaltmaya çalışanlar İstiklal Mücadelesi'nin başladığı günlerde Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmeye çalışanların ve o bağımsızlık mücadelesini bastırmaya çalışanların torunlarıdır."