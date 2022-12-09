Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası yeniden gündem oldu. “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” fetvası vermişti

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta evlendirmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın "6 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini" yeniden gündeme geldi.

Nurettin Yıldız şunları söylemişti:

“10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur... Kuran'a iman edenler açısından hiç bir sorun yoktur, çünkü küçük çocukların da evlenebilecekleri hükmü Kuran'dan alınmalıdır.

11 yaşında aybaşı olduğuna göre bir kız ortalama 10-11 yaşında olduğuna göre, sıcak bölgelerde 9-10 yaşında olur, ne demiştik aybaşı 9 yaşında başlar demiştik, demekki aybaşı olmamışlar da boşandıklar zaman üç ay iddet bekleyecekler bir daha evlenebilmeleri için..

Hazırlanmış kanunlar ile oluşan sistemlerle, göklerden gelen sistem arasında fark budur. Göklerden gelen sistem insan fıtratını ve insan toplumunu esas alır...”

NE OLMUŞTU?

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını çocuk yaşta 'evlendirdiği' ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı. Fotoğrafların birinde H.K.G., 6 yaşında ve gelinlik içinde. Nişan fotoğrafında ise H.K.G. 13 yaşında ve kolunda bilezikler görünüyor. Tarikat kurallarına göre sarıklı, cübbeli ve sakallı olan Kadir İstekli ise çocuğa sarılıyor.

Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel ve ailesi ise olayı yalanlamaya çalıştı.

YALANLAMAYA ÇALIŞTILAR

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'in, 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli'nin tecavüzünü yaşadıklarını ifadesinde anlattı. Kocasını konuşturup kaydettiği sesini savcılığa verdi. Günlerdir suskun kalan Gümüşel ailesi, bugün üç çocuklarına video çektirip, 6 yaşında evliliği yalanlatmaya çalıştı.

Gelinlikli fotoğrafı 'hafızlık etkinliğinde çekildi' diye savunan Gümüşel kardeşler, ablalarının 14 yaşında nasıl anne olduğunu anlatamadı.

Kardeşler anlattıklarına 'delil' olarak 'evlendirilen' kardeşlerinden farklı olarak küçükken çekilen başları açık fotoğrafları gösterdi.

Ancak kardeşler sadece gelinlikli fotoğrafı yalanlayıp, 'istismarcı'nın ses kaydına ve diğer fotoğraflara bir açıklama getiremedi.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.