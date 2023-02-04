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Bakan Soylu “ABD’nin hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum” demişti. Kim bu gazeteciler açıklayın Sayın Bakan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum.” sözlerini gazeteci Zafer Arapkirli’den çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:38
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Zafer Arapkirli Süleyman soyluya böyle seslendi: Kimse karnından konuşmasın

Bakan Soylu “ABD’nin hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum” demişti. Kim bu gazeteciler açıklayın Sayın Bakan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Büyükelçisi'ne seslenen Soylu, “Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz” dedi.

"KİMSE KARNINDAN KONUŞMASIN"

Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum” sözleri özellikle basın camiasında büyük yankı uyandırırken Bakan Soylu’ya eleştiriler yağmur gibi yağdı. Eleştirilerden en çok dikkat çekeni ise gazeteci Zafer Arapkirli’den geldi.

Arapkirli, sosyal medya hesabından “Kimse karnından konuşmasın” başlığıyla yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

“KİMSE KARNINDAN KONUŞMASIN Devlet insanlarının “karından konuşma” imtiyazı yoktur. İçişleri Bakanı, “ABD’nin hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyoruz” derken isim vermelidir. Ya isim vereceksin, ya da bu lafı etmeyeceksin. Evet. Kim bu gazeteciler? Söyle, bilelim.

KARNINDAN KONUŞMA İçişleri Bakanı, bir gün çıkıp “Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum” diyor. Bir gün çıkıp, “ABD’nin hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum” diyor. İsim vermeden konuşmak siyasetçiye yakışabilir. Sorumlu makamda oturan “yetkiliye” yakışmaz.”

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Kasım Han
4.02.2023 19:45
"mafya liderinden aylık 10.000 dolar alan milletvekilini biliyorum" demişti. Ama ne hikmetse milli iradenin bilmesini istememişti. Bilsen nolacak bilmesen ne. Millete söyleyemedikten sonra hikaye  
 
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