Zafer Partililer arasında kavga çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partililer arasında kavga çıktı
Zafer Partililer arasındaki kavga sırasında Ümit Özdağ, kalabalığı yararak müdahale etti ve olayı sonlandırdı:“Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?”

Zafer Partisi'nin düzenlediği bir etkinlikte, partililer arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavga başladı. Olay sırasında partinin genel başkanı Ümit Özdağ, bağırarak kalabalığı ayırarak müdahale etti ve kavgayı sonlandırdı. Özdağ, kavgayı gördüğünde "Bırakın beni!" diyerek kalabalığa müdahale etti ve partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından Özdağ, "Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?" şeklinde tepki gösterdi.

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