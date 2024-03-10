Zafer Partililer arasında kavga çıktı

Zafer Partisi'nin düzenlediği bir etkinlikte, partililer arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavga başladı. Olay sırasında partinin genel başkanı Ümit Özdağ, bağırarak kalabalığı ayırarak müdahale etti ve kavgayı sonlandırdı. Özdağ, kavgayı gördüğünde "Bırakın beni!" diyerek kalabalığa müdahale etti ve partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından Özdağ, "Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?" şeklinde tepki gösterdi.