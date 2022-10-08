Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu

Kurultay sonras ilk Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı.
GİK toplantısında, yeni başkanlık divanı üyeleri de belli oldu.
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyeleri, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Zafer Partisi heyeti, ardından genel merkeze geçerek toplantı yaptı.
Daha sonra Zafer Partisi'nin yeni Başkanlık Divanı Üyeleri belirlendi.
Zafer Partisi'nde Başkanlık Divanı şöyle;
Genel Başkan: Ümit Özdağ
Genel Sekreter: Cezmi Polat
Genel Muhasip: Hakan Akşit
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ali Dinçer Çolak
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Seyit Yücel
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Lütfü Şahsuvaroğlu
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Songül Mercan
Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şükrü Sina Gürel
Basın ve Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Uğur Batur
Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Yıldız
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aslan Yaman
Kalkında Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Alagöz
Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şahin Filiz
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ali Şehirlioğlu
Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koçak Tükenmez
Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevda Gül Tuncer
Eğitim ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlkim Yüksel
Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fikret Bayır
Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevda Özbek
Avrupa ve Amerika Türklüğünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erdinç Örencik
Bürokrasi İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nadir Özkardeş
Genel Sekreter Yardımcısı: Fatma Melike Karaaslan
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