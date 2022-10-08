8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu

Yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul'un ardından, Zafer Partisi'nde Başkanlık Divanı belli oldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 20:58
Takip Et

Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu

Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
+
Aa
-

Kurultay sonras ilk Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı.

GİK toplantısında, yeni başkanlık divanı üyeleri de belli oldu.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyeleri, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Zafer Partisi heyeti, ardından genel merkeze geçerek toplantı yaptı.

Daha sonra  Zafer Partisi'nin yeni Başkanlık Divanı Üyeleri belirlendi.

Zafer Partisi'nde Başkanlık Divanı şöyle;

Genel Başkan: Ümit Özdağ

Genel Sekreter: Cezmi Polat
Genel Muhasip: Hakan Akşit

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ali Dinçer Çolak

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Seyit Yücel

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Lütfü Şahsuvaroğlu

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Songül Mercan

Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şükrü Sina Gürel

Basın ve Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Uğur Batur

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Yıldız

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aslan Yaman

Kalkında Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Alagöz

Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şahin Filiz

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ali Şehirlioğlu

Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koçak Tükenmez

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevda Gül Tuncer

Eğitim ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlkim Yüksel

Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fikret Bayır

Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevda Özbek

Avrupa ve Amerika Türklüğünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erdinç Örencik

Bürokrasi İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nadir Özkardeş

Genel Sekreter Yardımcısı: Fatma Melike Karaaslan

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
3
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
4
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
6
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
7
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
﻿Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
﻿Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.