Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi

Haberalternatif’ten Celal Eren Çelik’in haberine göre, Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’ni geçtiğimiz günlerde düzenledi. Zafer Partisi’nde GİK’e girecek isimler merak ediliyordu.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu’nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti.

Mustafa Arabul, İsmailağa Cemaati’nin en önemli isimlerinden birisi ve medya yüzü olan Cübbeli Ahmet’in kayınbiraderi.

CÜBBELİ’NİN DİNİ NİKAHLI EŞİNİN KARDEŞİ

Mustafa Arabul Cübbeli Ahmet’in “Dini nikahlı” 2. eşi olan Büşra Mihrimah Ünlü’nün kardeşi. Ancak Büşra Mihrimah Ünlü’nün gerçek adı Mehrican Arabul. 1992’de Mehrican Arabul’u kendisine 2. eş yapmak isteyen Cübbeli Ahmet bir ailevi kriz yaşamış ve Cübbeli Ahmet’in ilk eşi Mine Ünlü kendisinden boşanmak isteyince “Karı-koca gibi görünebilmek” için adını değiştiren Mehrican Arabul, adını ve soyadını mahkeme kararı ile Büşra Mihrimah Ünlü olarak değiştirmişti.

Arabul aynı zamanda 2018 seçimlerinde AKP’den İstanbul 2.Bölge Milletvekili adayı olmuş bir isim.