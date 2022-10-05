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Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, Zafer Partisi’nden siyasete girdiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 09:52
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Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi Mustafa Arabul Zafer Partisi’nden siyasete girdi

Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
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Haberalternatif’ten Celal Eren Çelik’in haberine göre, Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’ni geçtiğimiz günlerde düzenledi. Zafer Partisi’nde GİK’e girecek isimler merak ediliyordu.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu’nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti.

Mustafa Arabul, İsmailağa Cemaati’nin en önemli isimlerinden birisi ve medya yüzü olan Cübbeli Ahmet’in kayınbiraderi.

CÜBBELİ’NİN DİNİ NİKAHLI EŞİNİN KARDEŞİ

Mustafa Arabul Cübbeli Ahmet’in “Dini nikahlı” 2. eşi olan Büşra Mihrimah Ünlü’nün kardeşi. Ancak Büşra Mihrimah Ünlü’nün gerçek adı Mehrican Arabul. 1992’de Mehrican Arabul’u kendisine 2. eş yapmak isteyen Cübbeli Ahmet bir ailevi kriz yaşamış ve Cübbeli Ahmet’in ilk eşi Mine Ünlü kendisinden boşanmak isteyince “Karı-koca gibi görünebilmek” için adını değiştiren Mehrican Arabul, adını ve soyadını mahkeme kararı ile Büşra Mihrimah Ünlü olarak değiştirmişti.

Arabul aynı zamanda 2018 seçimlerinde AKP’den İstanbul 2.Bölge Milletvekili adayı olmuş bir isim.

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İbrahim
5.10.2022 10:51
Bu tiplerin partisi çıkar partisidir çıkarı neredeyse oradadır  
 
Talih görüşan
5.10.2022 10:47
Tarikat çilerin ayağına giden oy isteyen partiye oy vermeyin  
 
Abbas
5.10.2022 10:37
E nede olsa akp ye yardımcı oluyor Zafer ???  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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