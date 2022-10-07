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  • Zafer Partisi’nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk de istifa etti

Zafer Partisi’nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk de istifa etti

Zafer Partisi’nde yaşanan istifa kervanına Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk de katıldı. Türk sosyal medya hesabından Türk milliyetçiliği uğrunda mücadelem devam edecektir!” ifadeleriyle istifasını duyurdu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:34
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk istifa etti

Zafer Partisi’nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk de istifa etti
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği’ uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla...” ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Türk yaptığı açıklamayla istifa edenler kervanına katılmış oldu. Zafer Partisi’nde dün akşam saatlerinde İstanbul İl Başkanı Mustafa Can da istifa ettiğini açıklamıştı. Can, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Aynı gün içerisinde Zafer Partisi Aksaray İl Başkanı Resul Karaüzüm de il yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklamıştı. Karaüzüm, toplumun inancıyla alay ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emrah Dağtekin’in genel başkana yakın koruma yapılmasına tepki göstererek il yöneticileriyle birlikte istifa etti.

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asena
7.10.2022 17:07
Tehtitmi aldılar?  
 
Insan
7.10.2022 17:01
iyi bir gelisme bence zafer partisi icin  
 
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