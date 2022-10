Zafer Partisi'nde şok. İstanbul İl Başkanı istifa etti

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Can İle birlikte Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çelik Çelikyaman da istifa etti.

MUSTAFA CAN KİMDİR

1964 yılında Çankırı’da doğdu.

Mustafa Can, 1988 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte bölümünden mezun oldu. 2021 yılında Yeditepe Executive MBA Yı tamamlamıştır

10 yıl boyunca görev yaptığı gemilerle denizlerde Türk bayrağı dalgalandıran Can, ardından karaya geçerek Marmara Ereğlisi Liman Müdürlüğü görevine başladı.Daha sonra sırasıyla Mar teknik, Kobos, Transbosphorus ve Uno Holding şirketlerinde çeşitli görevlerde çalışan Can, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde deniz trafik operatörü ve deniz trafik baş operatörü olarak görev aldı.

Ardından geri döndüğü Transbosphorus’un tüm hisselerini devralan Can, şirketin adını Transbosphor olarak değiştirerek Türk boğazlarında acentelik hizmeti vermeye başladı.

Güneş Denizcilik’i kuran Kapt. Mustafa Can, Rusya bölgesi ve Akdeniz çanağında deniz taşımacılığında da boy göstermeye başladı. Şifanın her zaman doğada olduğuna inanan Can, dünyada ilk kez standardize karvakrol üretimini gerçekleştiren Carmed İlaç’ı kurdu. Avrupa İlaç Ajansı’nın da (EMA) kullanılmasını önerdiği standardize karvakrol, özellikle pandemi döneminde on binlerce insanın sağlıklı nefes almasını sağladı. Carmed halen kekiğin yanı sıra lavanta ve diğer Türk endemik bitkiler ve arılar üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Can, Ağva Castle Nolana’da Ağva Atlı Sporlar Kulübünü kurdu.

Mezun olduğu İTÜ Denizcilik Fakültesini hiç unutmayan Can, dört yıl boyunca öğretim görevlisi olarak halen hem mezun olduğu okul hem de diğer denizcilik eğitimi veren okullarda zaman zaman ders veriyor ve sosyal etkinliklere destek oluyor. Can’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Transbosphor, tüm dünyadan ve Türkiye’den kadın denizcilerin buluştuğu en büyük organizasyon olan YAKAMOZ ’un da daimi sponsorları arasında yer alıyor.

Türk denizciliğinin çatı STK’sı İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda (DTO) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Can, Türk Armatörler Birliği (TAB) ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin de (KOSDER) üyesi. Can, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Gemi Adamları Disiplin Komisyonu’nda da üye olarak görev yapıyor.

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin armatörlerini bir araya getirmek için Blacksea Shipowner Club’ın (Karadeniz Armatörler Kulübü) kurucu başkanlığını üstlenen Can, aynı zamanda Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER), İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV), İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) üyesi.

Dört yıl boyunca Çankırı Vakfı yönetim kurulu başkanı olarak katkı sundu. Can döneminde vakfın düzenli olarak burs verdiği öğrenci sayısı bini geçerken, Çankırı Gençlik Zirvesi gibi önemli etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etti. Can, Çankırı Spor’un önemli destekçilerinden.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyordu.