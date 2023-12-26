Zafer Partisi’nin şehitleri anma yürüyüşüne Kaymakamlık engeli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, partisinin Antalya İl Başkanlığı tarafında yapılmak istenen şehitleri anma yürüyüşüne, Muratpaşa Kaymakamlığı’nın kendilerine önceden bilgi verilmediği gerekçesiyle izin verilmediğini uyardı.

KAYMAKAMA TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ açıklamasında, Zafer Partisi Antalya İl Başkanı Mert Özmutlu’nun, Kuzey Irak’ta şehit edilen Mehmetçikleri anmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek için Muratpaşa Kaymakamlığı’na dilekçe verdiğini ve daha sonra il başkanımız Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan tarafından davet edildiğini söyledi.

Özdağ, açıklamasının devamında, “Kendisine bu anma programını yapmak için önceden bilgi vermesi gerektiği söyleyerek şehitleri anma programı için izin vermeyeceği söylenmiştir. Bu programı gerçekleştirirse kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kalırsın diye tehdit edilmiştir. İl başkanımız kaymakama “Biz bu yürüyüşü şehitlerimiz adına yapıyoruz” demiş ve oradan ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN İÇİN YAPMIŞ OLSAYDIK AYNI TEPKİYİ VERİR MİYDİNİZ?"

Özdağ, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’a hitaben, “Şimdi sorarım kaymakam beye biz bu yürüyüşü Filistin ve Hamas için yapmış olsaydık yine aynı tepkiyi verir miydiniz?” sorusunu sordu.

Açıklamasının devamında, Zafer Partisi’nin ne pahasına olursa olsun şehitleri anmaktan vazgeçmeyerek yürüyüş programına devam edeceğini belirttiği açıklamasının devamında, “Bütün Antalya halkını şehitlerini anmak için yürüyüşe katılmaya davet ediyorum. İçişleri Bakanı ve Antalya valisinin de Muratpaşa kaymakamının şehitleri anmak için yürüyen halkın üzerine polis yollamayacağından eminim” dedi.