Iraklılar Zafer Partisi standına saldırdı

Samsun'un Atakum ilçesinde yeni üye kaydı için standa açan Zafer Partisi il teşkilatı, Irak uyruklu 6 yabancının fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı.

FİZİKİ VE SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNDULAR

Cumhuriyet Mahallesi Türk-İş Tramvay Durağı yakınında tanıtım çalışmaları yapan Zafer Partisi üyeleri Iraklı şahıslar tarafından önce küfürlere maruz kaldı. Daha sonra ise tükürüklü olarak saldırdılar. İl teşkilatına bağlı bir üyenin yüzüne tüküren Iraklı şahıslar daha sonra da standa bulunan Göktürk bayrağı üzerine tükürdüler.

Iraklı şahısların bununla yetinmeyip stand başında duran partililere küfürler ettiği öğrenildi. Yapılan bu eylemler üzerine polis çağıran Zafer Partisi üyeleri şahıslardan şikayetçi olduklarını bildirdiler.

Yapılan şikayet üzerine 6 saldırgandan 2'si yakalanırken diğerlerinin de aranmaya devam ettiği bilgisi verildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Zafer Partisi Atakum İlçe Başkanı Av. Burak Seyfeli de yaptığı açıklamada, Türk evlatlarına ve bayrağa karşı yapılan alçak saldırı sonrası Iraklı şahıslardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Faruk Şen, ''Sadece Türk evlatlarına değil Atalarımızın bayrağı olan Göktürk bayrağına da alçakça bir saldırı gerçekleşti. Biz, stand açılmadan önce gençlerimizi 'Herhangi bir provakasyon karşısında Türk polisi ve adaletine haber vereceksiniz.' şeklinde uyardığımız için olay büyümedi. Türk gençleri, daha güçlü bir şekilde Samsun'da Türkiye'nin göçmenistan olmaması için mücadelesini sürdürecek'' ifadelerini kullandı.